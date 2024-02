Hosszú idő után feltűnt az orosz vezérkari főnök, akinek már halálhírét keltették

Geraszimov kitüntetéseket adott át az Avgyijivka bevételében szerepet játszó katonáknak. A vezérkari főnököt tájékoztatta a front állásáról az Avgyijivka ostromáért felelős parancsnok, Andrej Mordvicsev vezérezredes, és megtárgyalták a város elfoglalása utáni további lépéseket.

Geraszimov látogatásáról videófelvételt is közzétettek.

Russian soldiers received the Order of Courage for the liberation of AvdeevkaThe military received the award from the hands of the Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, Valery Gerasimov. Avdiivka was liberated in a fairly short time, but this was pic.twitter.com/iHoE2dq66L