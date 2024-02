Kietlen tájak miatt fordulhat egymás ellen Oroszország és Kína – Egyre nő a bizalmatlanság a nagyhatalmak között

Az Északi-sarkvidék egyre nagyobb globális figyelmet kap a klímaváltozás és a térségi gazdasági aktivitás növekedése miatt. Különösen a hajózás, a bányászat és a halászat növekszik a térségben. Régóta nyilvánvaló, hogy a terület a globális versenyfutás egyik újabb színtere, ahol mindegyik hatalom igyekszik minél nagyobb befolyásra szert tenni. A nemzetközi figyelem különösen nagy érdeklődést mutat Oroszország és Kína térségi kapcsolata iránt.

A két ország a hírek szerint egy északi paktumot készít elő az Arktiszra vonatkozóan: ennek lényege, hogy közösen aknázzák ki a helyi lehetőségeket, valamint erőt tudjanak felmutatni a nyugati képességek ellen.

Az elmúlt években egyre szorosabb kapcsolatot ápolt egymással Moszkva is Peking. Kína például nem ítélte el Oroszország ukrajnai invázióját, ehelyett egy semleges politikát fogadott el a konfliktussal kapcsolatban. Mindkét ország ellenzi a NATO terjeszkedését az Északi-sarkvidéken. A 2017-tól kezdve közösen fejlesztik az Övezet és Út kezdeményezés részeként az Északi-tengeri Útvonalat. Ennek célja az, hogy tovább erősítse a kínai-orosz együttműködést, valamint növelje a kereskedelmi kapcsolatokat. A jelentések szerint Kína gyorsan növeli gazdasági jelenlétét az orosz Északi-sarkvidéken, míg Moszkva megnyitotta az utat a kínai érdeklődés előtt Szibériában és az orosz Távol-Keleten.

Azonban a kínai-orosz együttműködést az elmúlt évtizedben vizsgálatánál kétértelműség fedezhető fel, különösen Peking részéről. Mindkét kormány aggódik a másik jövőbeli szándékai miatt az Északi-sarkvidéken.

A Strider jelentése kiemelte, hogy a kínai cégek tevékenységei jelentős számban növekedtek az északi területeken, amely jelzi együttműködés mélyülését. A kérdés inkább az, hogy ezek valóban közös projektet jelentenek-e, vagy inkább Peking térnyerését jelzi. Még a mindkét fél számára kiemelkedő fontossággal bíró gazdaságfejlesztési projektek sem feltétlenül mennek zökkenőmentesen. A Belkomur vasúti projekt példája mutatja, hogy a bürokratikus akadályok még a legfontosabb beruházásokat is megakaszthatják.

The Belkomur railway line is Russia's response to the Chinese One Belt, One Road initiative. Given the shift in export-import flows towards Asia and the reduction in trade with the West, this line is becoming even more important for Russia.... https://t.co/5cOtpuzqfs