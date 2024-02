Nem adják Robotinét az ukránok: ömlik az erősítés a térségbe

Tegnap megpróbálták az orosz erők lerohanni Robotinét, a támadást azonban megállították a falu ukrán védői. Ma este orosz és ukrán források is arról írnak: nagy mennyiségű ukrán erősítés indult meg a szektorba Orihiv felől, Kijev nem adja fel a falut.

Tegnap összehangolt támadást kíséreltek meg az orosz haderő tagjai a Zaporizzsja megyében található Robotine ellen: a falu azért fontos, mert visszafoglalása a 2023 nyári ukrán offenzíva egyik legnagyobb sikere volt.

Miközben tegnap arról érkeztek hírek, hogy az oroszok be is törtek Robotine belterületeire, ma már orosz és ukrán források is azt írják: a település védelme tartja magát, az oroszok kiszorultak a külterületekre. Kijev célja most az, hogy teljesen kitolják a falu térségéből az orosz katonákat.

A feladat elérése végett nagy mennyiségű ukrán erősítés is a régióba érkezett: Orihiv felől megindultak a páncélosok, katonák. Az orosz Rybar elemzőház szerint a 128-as és a 74-es deszantos dandár egy-egy zászlóalja, a 116-os harckocsizó dandár egy zászlóalja és a 44-es tüzérségi dandár egyik hadosztálya húzódott közelebb Robotinéhez.

️ Orikhiv sector: transfer of AFU reinforcementsIn the course of the fighting, the Russian Armed Forces managed to gain a foothold on the southern and western outskirts of Robotyne, as well as to expand the pic.twitter.com/7KfEXLHGlo — Rybar (Force) February 21, 2024

Közben megjöttek az első felvételek arról, hogy milyen is a falu elleni orosz támadás valójában: az oroszok többek közt 1951-ben épített T-54-es harckocsikat is használnak az offenzíva során, már nem is csupán indirekt tűztámogatási feladatokra.

Russian T-54-3M (modernised Model 1951) taken out by an FPV drone that was used in direct assault near Robotyne, February 2024.Previously T-54/55s were used only in artillery role but recently Russians started using them in direct assaults as well.2022 RU invasion of UA pic.twitter.com/bmnIPmyH8C — Buschlaid (@BuschModelar) February 20, 2024

Az orosz offenzíva célja nyilvánvalóan Orihiv elfoglalása: a művelet azonban aligha lesz sétagalopp. A frontvonal 2022 eleje óta itt húzódik, az ukrán erőknek volt idejük megerősíteni a város védelmét.

