Nagyon érzékeny ponton találhatott be az orosz rakéta: lehet, hogy oda az amerikai csúcsfegyver

A X közösségi platformon kezdtek el terjedni a felvételek, amelyek szerint több orosz raktétatalálat ért az ukrán haderő által használt hangártelepet valahol Herszon környékén. A videón az látszódik, hogy egy Patriot légvédelmi rendszerhez tartozó teherautó elhajt a helyszínről. Ezt követően több rakétabecsapódás látható, legalább három épületet meg is semmisítenek a találatok.

Azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy mit lőttek ki az oroszok, de azt állítják, hogy egy, az orosz légierő ellen használt Patriot légvédelmi fegyverrendszer irányítóközpontját. A hivatalos információk szerint ilyenből mindössze három áll Kijev rendelkezésére. Az elmúlt hetekben több orosz vadászgépet is megsemmisítettek az ukránok, ezért, ha valóban sikerült kilőni a rendszer egyik elemét, az nagy fegyvertény lehet Moszkvában.

For now I cant confirm anything.The alleged Destruction of a / Patriot C&C Station near Kherson, if true likely one used for the shootdown of the Russian Jets.Ukraine has 2 German PAC-2s which use the AN/MSQ-132 ECS, and one US PAC-3 battery, which uses the AN/MSQ-104 ECS pic.twitter.com/YPtZDV7rit