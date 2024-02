Napokon belül odalehet az ukrán offenzíva egyetlen eredménye: Robotine központjában folynak a harcok

Az orosz kormányzati forrásokhoz közel álló, de döntően megbízható információkat közlő Rybar blog szerint az orosz csapatok a mai napon ismét betörtek a zaporizzsjai Robotine faluba, melynek pillanatnyilag a központjában folynak a harcok.

Orikhiv sector: fighting in the center of RobotyneRussian troops are carrying forward their offensive in the Robotyne ledge. They have managed to level the line of control in a 5km stretch to a depth of about a kilometer.In Robotyne, the fighting is taking place near the pic.twitter.com/GOJLhe3Mid