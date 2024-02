Erős tempót diktálnak az oroszok: máris Ivanivszkében járnak a csapataik

Az oroszpárti, ugyanakkor alapvetően megbízható Rybar Telegram-csatorna esti frissítésében arról számolt be, hogy az orosz csapatok sikeresen behatoltak Ivanivszke városába.

Jelentésük szerint az Ivanivszkétől északkeletre/északra található magaslatokat teljes ellenőrzés alá vették, illetve a harcok már a település keleti utcáin zajlanak. Az orosz csapatok mindemellett a település déli részéről is elérték a város határát. Ivanivszke ostromának kezdetét pár nappal korábban Julian Röpcke OSINT-elemző erősítette meg.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 15. Újabb ukrán város ellen indult orosz bekerítő művelet: ostrom alá került Ivanivszke

Ivanivszke Bahmuttól délnyugatra található, a Bahmutért vívott harcok során fontos szerepet játszott az ukrán csapatok utánpótlásában. A település elfoglalása megnyitja a lehetőséget Csasziv Jar ostroma előtt.

Offensive on Chasiv Yar. The Russian Armed Forces were able to make a significant advance in Ivanivske, knocking the enemy out of the heights to the north of the locality and occupying several dozen more houses on the eastern outskirts of the town. pic.twitter.com/bXrVy10wcL — Rybar (Force) February 23, 2024

A Rybar egyébként esti jelentésében szinte minden frontvonalon orosz sikerekről számolt be.

Elemzésük szerint az avgyijivkai térségben folytatódik az orosz csapatok előretörése. Eleshetett a várostól északnyugatra található Sztepove, ostrom alatt Szjeverne és Lasztocskune irányába is közelednek.

Battle for Avdiivka. After taking control of Avdiivka and the Avdiivka Coke and Chemical Plant, the Russian Armed Forces now have the opportunity to carry forward the advance in the neighboring localities. Previously, this was fraught with great danger due to the enemy's pic.twitter.com/Fbuk0HGywD — Rybar (Force) February 23, 2024

Azt is állítják, hogy a Velika Novoszilka térségében (a tavaly nyári ukrán ellentámadás egyik iránya) Kijev néhány nyári szerzeményét is visszaszerezték.

Vremivka sector. Another place of local success for the Russian Armed Forces was the Vremivka direction, where they managed to dislodge the enemy from the Grushevataya and Kutsaya gullies north of Pryyutne. pic.twitter.com/dARLsDLRVt — Rybar (Force) February 23, 2024

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images