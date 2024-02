Kína nem hagyja magát: csúcsmodern lopakodókat telepít a haditengerészet

A J-35-ös lopakodó vadászgép makettjét fedezték fel a kínai Liaoning repülőgép-hordozó fedélzetén, ami azt jelenti, hogy Peking a rámpával ellátott hadihajókra is rendszeresítheti a legmodernebb gépeit. Korábban ezeket csak a katapulttal felszerelt nemrégiben vízre bocsátott Fujianon látták.

A majdnem 61 ezer tonnás vízkiszorítású Liaoning volt a kínai flotta első repülőgép-hordozója, miután 2002-ben kalandos körülmények között Kínába ért. A járművet akkor felújították, ám most újra karbantartási munkálatok miatt van üzemen kívül. A műveletek azonban a végükhöz közelednek, és már lehet teszteket végezni a fedélzeten. A gyakorlatok közben sikerült a J-35-ös vadászgépet lefényképezni a hadihajón.

