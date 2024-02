Súlyos erőfitogtatásra készül Washington: feszült térségbe érkeznek a világ legnagyobb hadihajói

Először fordul elő, hogy az összesen tizenegy járműből álló amerikai repülőgép-hordozó flotta közel fele a csendes-óceáni térség nyugati felében állomásozzon. Korábban három hajó tartózkodott itt, most két újabb érkezésével ötre emelkedik a létszámuk. Információk szerint a USS Abraham Lincoln február 5-én hagyta el a San Diego-i hadikikötőt, és indult nyugati irányba. A nukleáris meghajtású USS George Washington 2008 és 2015 között már teljesített szolgálatot Japánban, most a karbantartási munkálatok elé néző USS Ronald Reagent fogja leváltani.

Az említett repülőgép-hordozókon kívül még a USS Carl Vinson és a USS Theodore Roosevelt állomásozik Guamban illetve Hawaiin.

Ez utóbbiak januárban részt vettek egy Japánnal közösen tartott hadgyakorlaton a Fülöp-szigetek közelében. A sokoldalú manőver célja a „a tengeri integrált műveletek és a harckészültség megerősítése” volt.

USS Abraham Lincoln and USS George Washington are the most recent ships named for America's 1st and 16th presidents. There have been several other ships named in their honor - including a few fictional vessels: @CVN_72