Ultimátumot kapott az orosz hatóságoktól Alekszej Navalnij anyja

Egy nyomozó egy órája felhívta Alekszej édesanyját, és ultimátumot adott neki. Vagy beleegyezik egy 3 órán belüli, nyilvános búcsú nélküli titkos temetésbe, vagy Alekszejt a telepen temetik el

– írta péntek délután Jarmis.

Alekszej Navalnij a múlt pénteken vesztette életét egy szibériai büntetőkolónián. Halálának körülményei tisztázatlanok, de halotti anyakönyvi kivonatában az szerepel, hogy 47 évesen természetes halállal halt meg.

Jarmis szerint Navalnij édesanyja, Ljudmila Navalnaja visszautasította, hogy az orosz Nyomozó Hatósággal tárgyaljon, ugyanis ők nincsenek felhatalmazva arra, hogy hogyan és hol temessék el a fiát.

A törvény betartását követeli, amely szerint a nyomozók a halál okának megállapításától számított két napon belül kötelesek átadni a holttestet. Az általa aláírt orvosi dokumentumok szerint ez a két nap holnap jár le. Ragaszkodik ahhoz, hogy a hatóságok engedélyezzék a temetést és a gyászszertartást a szokásos gyakorlatnak megfelelően

– írta Jarmis.

