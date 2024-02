Itt dőlhet el az amerikai elnökválasztás: eddig nagyon rosszul áll Biden szénája

Szabó Ákos 2024. február 24. 07:47

Az elmúlt napokban több olyan közvélemény-kutatás is napvilágot látott, amelyek nem kecsegtetnek sok jóval Joe Biden amerikai elnök számára. A demokrata elnökjelölt várható republikánus ellenfele, Donald Trump csaknem az összes kulcsfontosságú billegő államban vezetésre áll jelenleg, méghozzá nem is kicsivel. A legvéresebb küzdelem ezért a maroknyi csatatérállamért zajlik – a névből is adódóan –, hiszen jóformán kizárólag ezek alapján eldőlhet a novemberi elnökválasztás végkimenetele.