Jelentés érkezett: elfoglalták Robotine nagy részét az oroszok

Az orosz inváziós erők visszafoglalták a Zaporizzsjai területen lévő Robotine nagy részét. A falu tavalyi felszabadításakor több ezer ukrán katona halt meg. Szintén több ezer orosz halt meg a faluért 2023 júniusa és augusztusa között vívott harcban

- írta az X-en (korábban Twitter) Julian Röpcke német OSINT-elemző, a BILD újságírója.

Állítását Röpcke geolokációval erősítette meg.

