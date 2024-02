Lázasan próbálnak lőszert juttatni Ukrajnának az európai hatalmak: új program indult

Csaknem negyedmilliárd font értékű programot jelentett be szombaton a brit kormány az ukrán tüzérség hadianyag-tartalékainak növelésére.

Az orosz invázió kezdetének második évfordulóján ismertetett program alapján a brit védelmi minisztérium a következő egy évben 245 millió fontot (112 milliárd forintot) fordít olyan tüzérségi lövedékek beszerzésére, amelyekre sürgősen szükség van az ukrajnai készletek feltöltése érdekében. A védelmi tárca tájékoztatása szerint a program az ellátási láncolatok megerősítésére is kiterjed.

A minisztériumi nyilatkozat szerint a tüzérség kritikus fontosságúnak bizonyult Ukrajna hadszíntéri sikereinek szempontjából, megakadályozva, hogy az orosz haderő jelentősebb áttöréseket érjen el.

Ukrajnában jelenleg a legnagyobb kihívást a tüzérségi lövedékek hiánya okozza, ezért az ukrán csapatoknak spórolniuk kell ezekkel a frontvonalakon. A visszafogott tüzérségi működés miatt az oroszok jóval nagyobb nyomást tudnak gyakorolni, ezért az elmúlt hetekben több területen is áttörést értek el. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint Avgyijivka városa is ezért esett el. Kijev számára rossz hír, hogy hónapok óta húzódik a körülbelül 60 milliárd dolláros amerikai segélyszállítmány megszavazása is, mivel a republikánusok nem támogatják azt.

London már a háborút megelőzően is Ukrajna egyik legfontosabb stratégiai szövetségese volt, rendszeresen szállítanak fegyvereket és lőszereket, valamint jelentős részt vállalnak az ukrán katonák kiképzésében is.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikorra és mennyi tüzérségi lőszert jelent a bejelentés az ukránoknak.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images