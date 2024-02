Egyre nagyobb bajban az ukránok: már Szjeverne is orosz irányítás alatt

A várakozásokkal ellentétben nem álltak meg az oroszok Avgyijivka térségében, hanem tovább folytatják a nyomulást nyugati irányba. Bár az ez irány kevesebb stratégiailag fontos célpontot tartalmaz, mégis folytatják a támadásokat. Ez már nem az első település, amelyet a – háború előtt még körülbelül 31 ezer fős lakosságú – donyecki elővárostól nyugatra elfoglalnak. A hétvégén elérték a szintén a környéken lévő Lasztocskine falut, amely felett szintén a mai napon szerezték meg az ellenőrzést (ez a Julian Röpcke OSINT-elemző által bemutatott térképen még nem látszik).

The Ukrainian army remains unable to stabilize the front West of . is the third strategic (long time front line) village to fall within only a week. It is still unknown, where (and if!) Ukraine established a second line of defense West of Avdiivka. #NewsMap