Mindazokat, akik tönkretették az ukrán gabonát, meg kell találni és meg kell büntetni. Két baráti, civilizált európai állam érdeke ez

– írta Kubrakov az X közösségi felületen.

Those who have damaged Ukrainian grain must be found, neutralized, and punished. Two friendly civilized European states are interested in this. Such planned demonstration videos and comments have similarities with the russian hybrid war.The and the @minfrastucture