Kilőtték az oroszok a világ egyik legjobb tüzérségi rendszerét

Az orosz csapatok hétfőn több olyan harci eszközt kilőttek, amelyről korábban nem számoltak még be veszteségként. Ezek mindegyike a nyugati országoktól kapott modern haditechnikát képviselő eszközök voltak. Az Abrams páncélos, valamint a norvég NASAMS légvédelmi rendszert követően az Archer tüzérségi jármű egyikét is kénytelenek lesznek mellőzni a jövőben az ukránok.

A felvételek tanúsága szerint az oroszok sztárfegyverével, egy Lancet drónnal sikerült eltalálniuk az önjáró löveget.

It appears that a Swedish Archer Howitzer used by Ukraine was hit by a Russian lancet drone recently pic.twitter.com/SFg75xbu22