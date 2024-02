Kongatják a vészharangot Pozsonyban: csődöt mondott a Nyugat stratégiája Ukrajnában

Szlovákia kizárja annak lehetőségét, hogy szlovák katonákat küldjön Ukrajnába – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban a kabinet és a kormány biztonsági tanácsának ülése után hétfőn, ismertetve Pozsony álláspontját a Párizsban kedden megrendezésre kerülő, Ukrajna megsegítésének témájában összehívott támogatói konferencia előtt.

Abban egyeztünk meg (a kormány és a biztonsági tanács ülésén), hogy soha nem adunk be szlovák katonák Ukrajnába küldését célzó javaslatot

– jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák hírügynökség idézte. Hozzáfűzte: Szlovákia nem fog kétoldalú alapon olyan ajánlatot tenni Ukrajnának, amely azt célozná, hogy egy ilyen együttműködés keretében szlovák katonákat küldjön Ukrajna területére. Megjegyezte: kormánya ugyanakkor tiszteletben tartja más NATO vagy EU tagországok esetleges ilyen irányú lépéseit.

A szlovák miniszterelnök tavaly ősszel nyert újra választást, akkor a kampányának kiemelt témája volt az ukrajnai segélyszállítmányok kérdése. Úgy fogalmazott, hogy Pozsony nem fog a jövőben egyetlen harci eszközt sem eljuttatni a a háború sújtotta országnak.

A szlovák miniszterelnök megismételte azon korábban tett kijelentését is, miszerint az Ukrajnában zajló konfliktusnak nincs katonai megoldása. Elmondta: országa továbbra is a polgári, illetve az „emberéletben kárt nem okozó” segítségnyújtásra fog összpontosítani. Ez utóbbival kapcsolatban kifejtette: Szlovákia továbbra is segít Ukrajnának az aknamentesítésben, de nem fog fegyvereket vagy lőszert szállítani a szomszédos országba.

Kedden Párizsban tartanak értekezletet a NATO és az EU vezetői, amelyet a szlovák miniszterelnök „haditanácsnak” nevezett. Szerinte távolról sem állnak úgy a dolgok a fronton, mint ahogyan azt előzetesen eltervezték.

Leszögezte, hogy a Nyugat Ukrajnával kapcsolatos stratégiája csődöt mondott.

Hozzátette: bár „a hideg futkos a hátán” a találkozó téziseivel kapcsolatban, mégis elmegy a találkozóra, hogy ott konstruktív légkörben tárgyaljon.

