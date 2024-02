Friss térkép érkezett: így néz ki a frontvonal a Donbaszban

Avgyijivka bevétele után az orosz erők a várostól északra és nyugatra is folytatták az előrenyomulást. A front ezen szakaszán a frontvonal Berdicsi falutól Tonenkéig észak-déli irányban húzódik, Tonenkétől pár kilométerre délre pedig éles kanyart véve Nyetanilove felé halad. Mindhárom településhez közel járnak az orosz csapatok, bár egyes források szerint Nyetanilovétól keletre Pervomajszkében még tartják magukat az ukrán védők.

The Ukrainian army says, in the Avdiivka direction, the defense line has been stabilized in the Tonenke, Orlivka, and Berdychi districts. The next days will show if this is the case. Crossing fingers! #NewsMap