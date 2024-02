Súlyos veszteségeket szenvedett az ukrán haderő, egyre több település kerül orosz kézre Donyecknél – Ukrajnai háborús híreink kedden

Portfolio 2024. február 27. 06:11

Nagyon súlyos veszteségeket könyvelhettek el az ukránok hétfőn. Felvételek érkeztek egy amerikai Abrams harckocsi kilövéséről, illetve egy norvég NASAMS légvédelmi rendszer megsemmisítéséről is. Nem ez jelentette a veszteséglista végét: egy svéd Archer önjáró löveget is hatástalanítottak az oroszok. Az ukrán csapatok sorra veszítik el az ellenőrzést a Donbasz-medence települései felett. Az orosz csapatok Lasztocskine után Szjevernét is megszerezték hétfőn. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.