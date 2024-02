Tovább hullanak az orosz vadászgépek: az egyik legmodernebb típust lőtte le Ukrajna

Az orosz légifölény gyakorlatilag a háború legeleje óta biztosított, mivel az ukránok 2022 februárja előtt nem rendelkeztek elegendő mennyiségű bevethető vadászgéppel, valamint az invázió első napjaiban számos ukrán repteret értek csapások. A háború eddigi szakaszában néhány ország a leszerelt orosz haditechnológiával rendelkező gépeit juttatták el Kijevbe, így például a szlovákok a saját MiG-29-eseiket küldték a szomszédos országba. Ez azonban ne volt elegendő fordítani az erőviszonyokon.

Az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére az elmúlt hetekben az ukránok egyre több orosz vadászgépet semmisítenek meg.

Először még 2023 decemberében semmisítettek meg egy nap alatt három SZU-34-est a Krím közelében, majd azt követően gyakran számoltak be az ukránok sikeres megsemmisítésről. A mai napon a keleti frontszakaszon történt egy újabb veszteség, erről Mikola Olescsuk altábornagy, az ukrán légierő parancsnoka számolt be Telegramon.

Ukrainian Defenders shot down yet another Russian Su-34 today! Glory! Source: Ukrainian Air Forces Commander pic.twitter.com/4nrwYoutY5