Biden és Trump ismét megmérkőztek, de egyikőjük sem távozhat kitörő örömmel

Joe Biden amerikai elnök és elődje, Donald Trump tegnap Michiganben álltak rajthoz a pártjaik soron következő előválasztási megmérettetésén: a demokraták között Biden elsöprő győzelmet aratott érdemi kihívó híján, azonban aktivisták egy csoportja a gázai tűzszünet melletti kiállásképp az "elkötelezetlen" opciót ikszelte be Biden helyett. A republikánusok oldalán Trump szintén könnyedén győzedelmeskedett, azonban Nikki Haley "ünneprontóként" továbbra is versenyben van, és elhalászta a voksok bő negyedét a volt elnök elől - írja a New York Times.

Szuperkedd előtt utolsóként tegnap Michiganbe érkezett az amerikai előválasztás, ahol a demokraták és a republikánusok két várható zászlóvivője, Joe Biden regnáló elnök és Donald Trump ismét nyerni tudtak. A középnyugati állam eredményeinek azért van különösen jelentős súlya, mert

Michigan az első rozsdaövezeti billegő állam, ahol előválasztanak: itt 2016-ban Trump, míg 2020-ban Biden került ki győztesként, de mindkét elnökválasztás szinte hajszálon múlott.

A republikánusoknál Donald Trump 94 százalékos feldolgozottságánál a szavazatok 68,2 százalékát szerezte meg az előválasztáson, miközben egyetlen talpon maradó ellenfele, Nikki Haley a voksok kicsivel több mint negyedét zsebelte be (26,5%). Ez azonban még nem teljes eredmény, a republikánusok ugyanis egyelőre csak részleges előválasztást tartottak, így tegnap csak 16 delegáltat lehetett megszerezni az 55-ből. Március 2-án, most szombaton jelölőgyűlést is rendeznek, a fennmaradó 39 delegált sorsa pedig ott fog eldőlni. Bár Haley szereplése nem igazán meggyőző, és látszólag semmi esélye sincs megszerezni a jelöltséget Trumppal szemben, a volt dél-karolinai kormányzó kitartó kampányolása továbbra is felhívja a figyelmet arra, hogy a republikánusoknál nem alakult ki teljes egység Trump mögött.

A demokratáknál az eredmények szerint Joe Biden a szavazók 80,5 százalékát győzte meg, bár érdemi kihívója neki nem is akadt. Azonban neki sem lehet felhőtlen az öröme: az államban aktivisták egy csoportja kampányt indított azért, hogy az "elkötelezetlen" opció választásával nyomást helyezzenek Bidenre. Céljuk elérni, hogy az elnök azonnali tűzszünetet követeljen a több tízezer palesztin áldozattal járó, Izrael és Hamász közti háborúban, amelyet a Hamász támadására adott válaszként indított a zsidó állam.

A Biden elleni tiltakozásképp felfogható "elkötelezetlen" mellett végül kicsivel több mint 13 százalék tette le voksát az Michiganben. Ha viszont azt nézzük, hogy Biden a 2020-as elnökválasztáson körülbelül 150 ezer szavazattal kerekedett csak felül Trumpon,

annak a mintegy 100 ezer demokrata szavazónak a meggyőzése, akik elkötelezetlennek vallották magukat a párt előválasztásán, még igazán fontos lehet Biden számára.

A más államok demokrata előválasztásait is célba vevő elkötelezetlen mozgalom nagy sikerrel járt a jelentős arab-amerikai lakosságot tömörítő és az egyetemi kampuszokat is magukba foglaló térségekben: az "elkötelezetlenek" legyőzték Bident például Dearbornban és Hamtramckban, Michigan legnagyobb arab-amerikai koncentrációjú városaiban. Aggasztó volt emellett az elnök teljesítménye Ann Arborban, a Michigani Egyetem kampusza környékén, ahol a voksolók 19 százaléka az "elkötelezetlen" mellett ikszelt. Bár Michiganhez képest egyetlen másik csatatérállamban sincs ekkora arab-amerikai közösség, mindegyikben vannak olyan egyetemi városok, ahol a fiatal, progresszív szavazók támogatása elengedhetetlen lenne Biden győzelméhez.

Az amerikai előválasztás a republikánusok szombati michigani jelölőgyűlése után az úgynevezett szuperkeddel folytatódik március 5-én, amikor egyszerre a legtöbb, 16 állam és egy amerikai külterület, Amerikai Szamoa fog véleményt mondani a jelöltaspiránsokról.

Címlapkép: Az újraválasztásáért induló republikánus Donald Trump elnök (b) és demokrata párti kihívója, Joe Biden az ohiói Cleveland város Case Western Reserve egyetemén rendezett elsõ elnökjelölti vitában 2020. szeptember 29-én. Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo