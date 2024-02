Célt ért Amerika kőkemény megtorlása: lehet, hogy sikerült elkerülnünk egy újabb pusztító háborút

Irán visszafogta a Közel-Keleten tevékenykedő proxi-milíciáit, az elmúlt napokban látványosan csökkent az amerikai katonai létesítmények elleni támadások száma – írja a New York Times bennfentes információkra hivatkozva.

Mióta Izrael megindította a Gáza elleni szárazföldi inváziót, számos amerikai katonai bázis került támadás alá a Közel-Keleten, négy hónap alatt legalább 170 létesítményt támadtak meg Iránhoz köthető milíciák és három amerikai katona vesztette életét.

Miután az Egyesült Államok megtorlást jelentett be és Iránhoz köthető objektumokat bombázott Szíriában és Irakban február elején, mindössze két újabb támadás történt.

A lapnak nyilatkozó amerikai katonai szakértők azt mondták: az ügy rávilágít arra, hogy Iránnak valóban van beleszólása a legtöbb, Irakban, Szíriában és egyéb, térségbeli országokban működő milíciák működésébe. Célt ért Amerika fenyegetése, mely szerint „felelősségre vonják” Iránt, ha eszkalálódik a helyzet.

Félnek az Egyesült Államokkal vívott közvetlen összecsapástól. Tudják, hogy ha amerikaiak halnak meg, háború jöhet”

– mondta egy szakértő a lapnak.

A New York Times-nak meg nem nevezett iráni források azt állították: Iránban több vészhelyzeti tanácskozás is volt januárban és februárban, melynek eredményeképpen stratégiát váltott a perzsa állam. Teherán lényegében rászólt az amerikaiakat támadó milíciákra, hogy fogják vissza magukat, azzal érvelve, hogy a további támadások miatt csak még nagyobb katonai jelenlétet telepíthet az Egyesült Államok a Közel-Keletre, az eddigi nyomásgyakorlás pedig kellően eredményes volt. Két milícia, a Kataib Hezbollah és a Harakat al-Nudzsaba eleinte ellenállt Teherán kérésének, de iraki vezetők közbenjárásának köszönhetően őket is sikerült meggyőzni a támadások leállításáról.

A New York Times arra is kitér a Pentagontól szerzett információk alapján: Amerika tudatosan leállította az iráni célpontok elleni újabb támadásokat, miután észlelték, hogy a milíciák is csökkentették aktivitásukat.

Címlapkép forrása: Getty Images