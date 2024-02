Látszólag semmi esélye sincs Trump egyetlen riválisának – De miért nem adja fel?

A republikánus előválasztási küzdelem fordulóponthoz közelít: hamarosan itt a március eleji szuperkedd, amely végére a republikánus elnökjelöltek által összegyűjthető delegáltak több mint harmada ki lesz már osztva. A Wisconsin állambeli Milwaukee-ban tartott júliusi republikánus nagygyűlésen ezek a delegáltak fognak voksolni arra a jelöltaspiránsra, aki bezsebelte őket, és így fogjuk megkapni azt az embert, akit a Republikánus Párt idén megmérettetésre küld a demokrata ellenféllel szemben.

Nos, az eddigi eredmények szerint szinte biztosan kijelenthető, hogy Donald Trump lesz ez a személy.

Az eddigi előválasztási küzdelmek során Donald Trump mindenkit maga mögé utasított, és a riválisai sorra hullottak ki a versenyből, támogatva maguk helyett a volt elnök újbóli megválasztását.

NEM ÚGY, MINT NIKKI HALEY VOLT DÉL-KAROLINAI KORMÁNYZÓ, aki TRUMP KORÁBBI ENSZ-NAGYKÖVETEként is szolgált,

hiszen még mindig folytatja a kampányt, annak ellenére, hogy több megalázó vereségen is túl van:

A csalódást keltő eredmények után egyre inkább növekedett Haley-n a nyomás, hogy dobja be a törölközőt, főleg Trump részéről: az exelnök már New Hampshire után szerette volna elérni, hogy a párt hivatalosan is őt nevezze meg előrelátható jelöltként, de ezt nem sikerült eddig kijárnia.

