Lekoppintották az oroszok az amerikai HIMARS-t - Képeken az eredmény

A „Vozrozsdenye” rakéta-sorozatvető sorozatgyártásra bocsátásának időpontját (2024 elejét) még decemberben jelentette be az orosz Rosztek védelmi ipari vállalat.

A fegyverrendszer különlegessége, hogy moduláris szállító- és indítókonténerrel szerelhető fel, vagyis egyszerre funkcionálhat rakéta-sorozatvetőként és aknatelepítő eszközként is.

A mostani felvétel alapján úgy tűnik, az orosz hadiipar képes volt tartani a határidőt, és most Szergej Sojgu védelmi miniszter is megszemlélhette az új fegyverrendszer első példányait. Az nem derült ki a videóból, hogy maga a tényleges sorozatgyártás mikor indulhat pontosan, és mikor jelennek meg a „Vozrozsdenye” első példányai az orosz-ukrán háborúban.

