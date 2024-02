Újabb település eshet el hamarosan: Orlivkánál járnak az orosz csapatok

Orosz milbloggerek forrásai szerint a támadó orosz csapatok elértek Orlivkáig, sőt, már a település első utcáit be is vették. Az elmúlt napok intenzív haladását követően egyáltalán nem lenne meglepő, ha a február közepén bevett Avgyijivka városától nyugatra újabb sikereket ért volna el Moszkva. A legtöbb katonai elemző arra számított, hogy az oroszok kimerültek az ostromban, illetve, hogy más területeken nagyobb szükség lehet rájuk.

A várt átcsoportosítás nem történt meg, éppen ellenkezőleg: egyre nagyobb erőkkel támadnak a területen az oroszok.

Igyekeznek kihasználni a térségi védelem instabilitását valamint fáradtságát. Ennek köszönhetően három kisebb települést is bevettek az elmúlt napokban, de a jelek szerint tovább nyomulnának nyugat felé.

The Russians established control over the school and central library of Orlivka. The assault on the southern part continues. Publications with the Russian flag in the village are expected in the near future.Source: Military Summary Map #UkraineRussiaWar