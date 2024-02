Ukrajna a Krím gyarmatosításával vádolja az oroszokat: a félsziget visszaszerzése nélkül sosem lesz béke?

"Gyarmatosítás" és "totális oroszosítás" zajlik a Krími Autonóm Köztársaságban, ahol az utóbbi években számos önkényes őrizetbe vétel és egyéb emberijog-sértés is történt - mondta el Tamila Taseva, az ukrán elnök krími állandó képviselője szerdán a dpa német hírügynökségnek adott interjúban.

Oroszország tíz évvel ezelőtt csatolta el a Krím félszigetet. Taseva elmondta, hogy a február 24-i helyzet szerint azóta a térségben az orosz

"megszállók 208 embert zártak rács mögé illegálisan, köztük 125 krími tatárt,"

miközben Oroszország 2014. február végén, március elején fokozatosan egyre nagyobb katonai erőket vezényelt a Krímbe, akik megszállták a szimferopoli parlament épületét, és jelenlétükben a képviselők Moszkva-barát vezetést választottak a korábbi helyett. A félsziget Oroszországhoz tartozásáról március 18-án írták alá a megállapodást a Kremlben.

Ma a Krím félsziget orosz csatlósként el van vágva a külvilágtól, gazdaságilag a megszálló hatalom tartja életben, és emiatt az ott élő emberek számára jelentős mértékben megdrágult a mindennapi élet - mondta Taseva, aki szerint "egyre fokozódó ellenállás észlelhető a megszállókkal szemben".

Az ukrán elnök krími állandó képviselője beszámolt arról is, hogy mindenekelőtt az iszlám vallású krími tatárok emberi jogi helyzete vált még rosszabbá.

Az egykor saját parlamenttel rendelkező népcsoport ma politikai üldöztetésnek van kitéve, gyakoriak a házkutatások, a krími tatárok által működtetett médiumokat pedig bezáratták. Az ukrajnai háború miatti orosz kényszermozgósítás következtében 2022 szeptemberében mintegy 10 ezer krími tatár menekült külföldre - részletezte Taseva.

Az utóbbi években nagyjából 70 ezer ember hagyhatta el a Krím félszigetet, miközben

különböző becslések szerint 500-800 ezer közé tehető az oda újonnan betelepült oroszok száma

- mondta Taseva. Hivatalos adatok szerint a Krímnek jelenleg 2 millió lakosa van. A Taseva által említett orosz bevándorlást azonban nem tükrözik az orosz hatóságok statisztikái, amelyek csupán 100 ezerre becsülik a lakosságnövekedést az annektálás óta.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Tamila Taseva azt hangsúlyozta, hogy szerinte csak akkor lehet béke, ha Ukrajna visszaszerzi a Krímet és a többi, Oroszország által megszállt területet.

"Ha engedményeket teszünk az agresszornak és szemet hunyunk a nemzetközi jog megsértése felett, azzal csak tovább fokozzuk a fenyegetést és a veszélyt"

- mondta. Hozzátette azt is: nem gondolja, hogy Oroszország atomfegyvert vetne be, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök "tisztában van azzal, hogy onnan már nincs visszaút, akkor az az egész rendszer is romba dőlne, amelyet törvénytelen módon felépített a megszállt területeken" - mondta.

Címlapkép: Katonai parádé a második világháborúban aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából rendezett győzelem napi felvonuláson Szevasztopolban 2020. június 24-én. Címlapkép forrása: Getty Images