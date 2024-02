Ukrajna egyik legnagyobb erőművét bombázzák az oroszok

Kurahove egy körülbelül 18 ezer fős lakosságú település volt a háborút megelőzően, stratégiai fontosságát annak köszönheti, hogy még Sztálin idején a kommunista vezetés egy erőmű építéséről döntött a térségben. Az első széntüzelésű energiatermelő egység 1941-ben nyílt meg, de a közeledő német csapatok miatt gyorsan bezárták, ez csak 1943 után nyílhatott meg rendesen. A beüzemelés óta számos bővítésen és korszerűsítésen esett át, legutóbb éppen a 2000-es évek elején, teljes beépített teljesítménye 1527 MW.

The Russian Aerospace Forces deliver powerful strikes against Ukrainian troops entrenched on the territory of the Kurakhovskaya Thermal Power Plant pic.twitter.com/SAYIvxt83c