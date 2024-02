Átszakadt a frontvonal nyugaton, nyomul előre az orosz hadsereg - Híreink az ukrajnai frontról csütörtökön

Kétféle forgatókönyvet is közzétett az amerikai Institute for Study of War (ISW) arról, hogy válaszolhat Moszkva a transznisztriai szakadárok segítségkérésére. Az amerikai elemzők szerint a legvalószínűbb forgatókönyv Moldova lassú destabilizációja és EU-s csatlakozásának gátlása, de benne van a pakliban Transznisztria annektálása és a katonai akció is.