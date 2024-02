Merész akciót kísérelt meg az ukrán elitkommandó, de csúnya kudarc lett a vége

Megpróbáltak tegnap partra szállni az ukrán tengerészgyalogság 73-as számú különleges műveleti parancsnokságnak katonái Tendrivszka szigeten, ez Herszon megye oroszok által ellenőrzött részében található. Az akció azonban kudarcba fulladt: az orosz tengerészgyalogosok tüzet nyitottak az ukrán különlegesek hajójára, vagy hajóira.

Az orosz védelmi minisztérium négy hajó és 20 ukrán katona likvidálását jelentette, illetve ejtettek egy hadifoglyot is. Orosz bloggerek fotókat is publikáltak az incidensről: ezeken mindössze egyetlen egy hajó látható, különböző szögekből körbefotózva, rajta körülbelül hat elesett ukrán katonával. A helyszínről 6-8 amerikai kézifegyvert hoztak el az orosz katonák.

The fact a large flag was found amongst the liquidated special forces tells you everything you need to know about the purpose of the operation. Hint: to plant a flag on Crimea and take a quick photo for big PR 'victory'. pic.twitter.com/6GgjarWOwf