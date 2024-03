Nem tesznek le vad ötletükről a franciák: akár rá is lőhetnek az oroszokra a NATO katonái

Részleteket osztott meg a törvényhozás felsőházának Gabriel Attal francia miniszterelnök arról, hogy is képzelik el Párizsban a francia katonák Ukrajnába küldését. Azt mondta: a francia katonák nyilván nem a frontvonalon harcolnának az orosz katonák ellen, de aztán olyan feldatköröket nevezett meg, mely során simán előfordulhat, hogy a NATO katonái orosz katonákra lőnek rá.

Nagy vihart kavart nemzetközi szinten, hogy Emmanuel Macron francia elnök pár napja kijelentette: nem kizárt, hogy Franciaország valamikor a jövőben katonákat fog küldeni Ukrajnába. Szavai a NATO-n belül is komoly ellenkezést váltottak ki, Olaf Scholz német kancellár rendkívüli üzenetben nyugtatta meg Németország állampolgárait, hogy a Bundeswehr biztosan nem fog az ukrán frontra kerülni.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 28. Katonai beavatkozásra készül a NATO Ukrajnában? Egyértelmű üzenetet küldött népének a német kancellár

Gabriel Attal, Franciaország pár hónapja kinevezett miniszterelnöke nemhogy kiállt Macron ötlete mellett, de a francia szenátus előtt részletesen elmondta, milyen feladatokat láthatnak el a francia katonák, ha valóban Ukrajnába kerülnek.

Azt mondta, hogy a francia katonák nyilván nem a fronton harcolnának, hanem csupán támogató feladatokat látnának el, Ukrajna támogatása pedig azért fontos, mert ha az ország elesik, az egész Európai Unió veszélyes helyzetbe kerül.

Ezután kifejtette, mit is jelentene a „támogató” tevékenység: azt mondta, hogy a francia katonák ukrán katonákat képezhetnek, határvédelmi feladatokat láthatnak el, illetve „légvédelmi támogatást adhatnak.”

Elemezve a kijelentést, fontos megjegyezni, hogy háromból két feladatkör esetén simán előfordulhat olyan helyzet, hogy a franciák orosz katonákra lőnek rá.

Különösen veszélyes dolog a légvédelem kérdése. Attal azt nem konkretizálta, hogy a francia katonák csupán SAMP-T rendszereket és Gepardokat szerelnének-e vagy ott ülnének egy légvédelmi rendszer célkereső rendszere, netán elsütője mellett, utóbbi esetben simán előfordulhat, hogy a francia katonák részt vesznek egy orosz vadászbombázó lelövésében, ami könnyen szolgálhat háborús ürügyként is. Hasonló kérdés a határvédelem: Ukrajnának nyilvánvalóan a közös orosz-ukrán határ megvédéséhez kellenének katonák, hiszen a NATO-országok határán nincs semmilyen katonai fenyegetettség. Ha netán Szumi, Csernyihiv térségébe kerülnek francia katonák, könnyen előfordulhat valamilyen összecsapás oroszok és a NATO katonái közt.

Racionálisan vizsgálva a helyzetet: kevés az esély rá, hogy a franciák valóban katonákat küldenek Ukrajnába, ha ez meg is történik, jelenlétük a nagy szavak ellenére szinte láthatatlan lesz. A legtöbb NATO-tagállam ellenzi a közvetlen beavatkozást az ukrajnai háborúba, tartva attól, hogy az egész katonai szövetség háborúba sodródhat az Oroszországi Föderációval. Ugyanakkor támogató feladatokat már most is látnak el Ukrajna területén amerikai és brit katonák, de gondosan ügyelnek rá Londonban és Washingtonban, hogy ez minél kevésbé legyen látható és provokatív az oroszok számára.

(Militarny, New Voice of Ukraine nyomán)

Címlapkép forrása: Patrick Robert/Sygma/Getty Images