Újabb legendás NATO-harcjárművet kaparinthatnak meg hamarosan az orosz katonák

Németország 90 Marder 1A3 típusú lövészpáncélost szállított le Ukrajnának, ezeket a régi harcjárműveket nemrég Avgyijivka térségében láthattuk éles bevetésen. A terület védelme azonban összeomlott az elmúlt napokban, az ukrán védők több falut is feladtak.

Úgy fest, egy Leopard 2A4 mellett egy Marder 1A3-ast is a harctéren hagytak a visszavonuló ukrán katonák, ez a jármű szinte semmilyen kárt nem szenvedett, csak beszorult egy gödörbe. Jó esély van rá, hogy az orosz erők hamarosan működőképes állapotban megkaparintják.

