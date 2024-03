Akcióba lendült az ukránok új szárazföldi drónja - Az orosz lövészárkok voltak a célpontok

Az X-en (korábban Twitter) kezdett el terjedni az a videó, amin az ukránok új, kis méretű szárazföldi kamikaze drónja látható bevetés közben.

A rendelkezésre álló információ alapján az apró járművet valahol a Donbaszban vetették be. A drón működési elve egyszerű: az elejére egy TM-62-es tankelhárító aknát szerelnek fel, majd közel gurulnak a célponthoz és felrobbantják a fegyvert.

Ukrainian ground kamikaze drone equipped with TM-62 anti-tank mine attacks Russian positions in the eastern front pic.twitter.com/3iQ1TmcfY4