Első világháborús trükkel igyekszik megakasztani az orosz logisztikát Ukrajna

Nemrég megjelent egy videó az X-en (korábban Twitter), amelyen első ránézésre semmilyen újdonságot nem láthatunk: egy durrdefektet kapott orosz Gaz teherautó látható rajta. A futómű mind a lánctalpas, mind a gumikerekes járművek legsebezhetőbb pontja, ugyanakkor most van egy csavar a történetben.

Use by Ukrainians of spikes dropped from drones to damage russian vehicles and hurt logistics. Judging by the commentary, this tactic is effective and easy to deploy. pic.twitter.com/MvcQ01JNBO