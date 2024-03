Nagyszabású dróntámadás érte a Krímet, hatalmas robbanások rázták meg a félszigetet

Az orosz védelmi minisztérium szerint mind a 38 drónt megsemmisítették, arról azonban nem szólt a közlemény, hogy van-e anyagi kár, illetve sérültek.

Moszkva által kinevezett tisztviselők közlései szerint Feodoszija kikötője környékén a közúti közlekedést jelentősen korlátozták. A Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő Krími hídon több órára leállt a forgalom.

Orosz és ukrán források szerint

feodoszijai lakosok hatalmas robbanásokról számoltak be a kikötő és egy olajraktár közelében.

A közösségi médiában terjedő felvételeken erőteljes robbanások láthatók.

️It is reported that at night UAVs attacked Feodosia, temporarily occupied Crimea.The Ministry of Defense of the Russian Federation reports that their anti-aircraft defense shot down 38 UAVs pic.twitter.com/S1Vla8PLpd