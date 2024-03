Feltámadt hamvaiból a hidegháborús légibázis, a NATO balkáni műveleteit támogatja majd

Tisztségviselők szerint az új légibázis műveleti központként fog működni, és különböző típusú harci repülőgépeket tud majd fogadni, illetve kiképzési feladatokat lát el.

Edi Rama albán miniszterelnök üdvözölte a 2005-ben bezárt támaszpont újranyitását, amelyet a biztonság újabb elemének nevezett a Nyugat-Balkánon. Ez, tekintettel „az Oroszországi Föderáció neoimperialista fenyegetéseire és törekvéseire”, szerinte veszélybe került.

Rama elmondta, a bázis három török Bayraktar drón és két új Black Hawk helikopter állomása lesz – írja a The Kyiv Independent.

Bajram Begaj albán elnök szerint a NATO-bázisnak „védő és elrettentő küldetése” lesz, és a „NATO-műveletek fontos központjaként” szolgál majd.

A beszédeket követő ceremónián az olaszországi Aviano támaszpontról indított két amerikai F-16-os és két F-35-ös harci repülő repült át a kucovai bázis felett, amelyen két Eurofighter le is szállt.

