Megdöbbentően ambiciózus terveket vázolt fel a volt orosz admirális: az élmezőnybe törne az orosz flotta

Vlagyimir Pepeljajev, az orosz haditengerészet egykori vezérkari főnök-helyettese bejelentette, hogy terveik között szerepel a legmodernebb Szu-57-es vadászrepülőgép haditengerészeti változatának fejlesztése. Az admirális éppen a saját könyvét mutatta be, amikor ismertette Moszkva flottafejlesztési terveit.

Elmondta azt is, hogy az orosz haditengerészet jelenlegi flottája, beleértve a MiG-29-es és Szu-33-as vadászgépeket is, továbbra is szolgálatban marad.

Hangsúlyozta ezek hatékonyságát és felhívta a figyelmet a modernizációs lehetőségekre, különösen a MiG-29-esek leszállástámogató rendszereinek fejlesztésére. Kijelentette, hogy a Szu-57-es nem lesz bevethető az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozón anélkül, hogy jelentős modernizációt végeznének rajta.

Russias only aircraft carrier, Admiral Kuznetsov, currently doesn't have a crew. This adds another hurdle to getting the ship, which finally departed its drydock at the Sevmorput Naval Shipyard in Russias northwestern Murmansk region in February, into any kind of real service pic.twitter.com/2ZgjIC2wra