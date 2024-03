Mozgásban az orosz kémek: rég nem látott szintre erősödött az hírszerzés

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a konfliktus kirobbanásakor súlyosan elszámította magát, mivel úgy találták, hogy egy katonai beavatkozás könnyű sikerrel kecsegtet Moszkvában. Az oroszok súlyos ellenállással találkoztak, ez pedig következményekkel járt a szervezetre nézve. Vlagyimir Putyin számos vezetőt őrizetbe vett, de Európa is sorra utasította ki a kémkedéssel gyanúsított diplomatákat.

Az átmeneti visszaesést követően viszont az FSZB visszanyerte a befolyását, mivel képesek voltak feltölteni a soraikat. Ez azt is jelentette, hogy a hatékonyság minimum a háború előtti szintre emelkedett. Moszkva nem zárta le a határokat 2022-ben amikor a részleges mozgósítást bejelentették, ezért oroszok tömegei hagyták el országot ez elől menekülve. Ez az FSZB-t is negatívan érintette, mivel a szervezet tagjai is disszidáltak.

Az új irányt viszont ez az eset adta meg, ma nagyon erős az orosz kémhálózat a kivándorlás elleni küzdelemben, valamint a belső kritikus hangok felderítésében és szankcionálásában.

Az orosz kémek azonban külföldön is megerősödtek. 2023 augusztusában Makszim Kuzminov orosz helikopterpilóta feladta magát és gépét Ukrajnának, majd Spanyolországban kapott menedéket. 2024 februárjában viszont itt, Alicanteban találták holtan a korábbi katonát, amely jelezte, hogy a hírszerzés Oroszországtól távol is képes végrehajtani akciókat. Az európai országok továbbra is nagyon nagy figyelmet fordítanak a beszivárgások megakadályozására, Ukrajnában, az Egyesült Királyságba és Szlovéniában is kiterjedt orosz kémhálózatot lepleztek le. Andrej Szoldatov, az orosz biztonsági szolgálatok szakértője elmondta, hogy az eljárás a sztálini időket idézi:

Azzal javítanak a hatékonyságon, hogy a polgári és a katonai hírszerzés egyre inkább együttműködik, elmosva a határokat közöttük.

