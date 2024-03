Rég nem látott eredményeket hozott az oroszoknak az előző hónap, itt az ábra

2023 januárja óta nem látott sikerrel járt 2024 februárja az oroszok számára. Akkor Bahmut környékén értek el jelentősebb területi sikereket, most Avgyijivka bevétele jelentette a legnagyobb területi nyereséget. Összességében az még mindig elenyésző változást jelent. A megszerezett 137,95 négyzetkilométer Ukrajna teljes területének mindössze 0,02 százalékát teszi ki.

Ezzel együtt Oroszország eddig Ukrajna 17,51 százaléka felett élvez felügyeletet, amelyben benne van a Krím, valamint a Donbasz-medence 2014-ben elszakított része is.

Az orosz csapatok a legtöbb területet 2022 márciusában ellenőrizték, akkor megközelítette a harminc százalékot a megszerzett ukrán területek nagysága. A kijevi kivonulás, majd a harkivi és herszoni vereség miatt az arány azonban jelentősen csökkent, bőven húsz százalék alá esett. Az azóta eltelt időben semelyik fél nem tudott számottevő nyereséget elérni.

As of the end of February 2024, Russia occupies 17.51% (+0.02%) of Ukraine. This represents a net gain in Russia's favour of 137.95km² since the end of January, the largest net gain for Russia since January of 2023. pic.twitter.com/ThqOsV5GiR