Vakmerő akciót hajtott végre Ukrajna: megszerezték Oroszország féltve őrzött titkait

A jelentés szerint az ukrán hírszerzés most már birtokában van az összes, az oroszok által használt titkosítási módszernek, és a titkosszolgálati dokumentumok egy jelentős hányadának is.

Birtokukba jutottak mintegy 2000 szervezeti egység parancsai, jelentései, utasításai is, állításuk szerint a megszerzett információk lehetővé teszik az orosz védelmi minisztérium teljes szervezeti struktúrájának a feltérképezését.

Ezen adatok segítenek azonosítani a vezető tábornokokat, más magas rangú vezetőket és helyetteseket, és szakembereket.



GUR cyber specialists hacked the servers of the Russian Defense Ministry. As a result, the Ukrainian intelligence service gained access to the information security and encryption software used by the department, as well as to an array of secret service documents of the Russian pic.twitter.com/AaW47M5T2w