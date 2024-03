Állítják az ukránok: eltalálták az orosz hadiflotta legmodernebb hadihajóját

Több ukrán forrás is azt állítja, hogy tengeri drónok eltalálták Kercs közelében a Szergej Kotov járőrhajót, Oroszország legújabb hadihajóját.

Ukránpárti források szerint a hadihajót valahol a Kercsi-szorosban találták el az ukrán drónok, bizonyíték gyanánt azonban mindezidáig egyetlen felvétel érkezett, melyen robbanás valóban látható, azt azonban lehetetlen kivenni, hogy pontosan mi okozza a detonációt, illetve az sem, hogy melyik hajó volt a célpont.

️ Russian Project 22160 large patrol ship pic.twitter.com/1PuzhgGk3Y — NOELREPORTS () March 5, 2024

A Szergej Kotov egyébként az ukrán hírszerzés információi alapján tavaly szeptemberben egyszer már találatot kapott.

A Szergej Kotov a 22160-as nehéz járőrhajó-széria elméletileg legújabb hajója (két másik hajó átadását 2023-ra tervezte Oroszország, az állapotukról nincsenek biztos információk). Képes Kalibr "cirkálórakéták" indítására is.

Címlapkép: a Kotov testvérhajója, a Dimitrij Rogacsev. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons