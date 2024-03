Egyetlen fotón az orosz hadiflotta összes vesztesége: itt van a teljes lista

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta nagy hangsúlyt fektet mind az orosz, mind az ukrán fél a Fekete-tenger feletti ellenőrzés megszerzésére: bár az ukrán hadiflotta már a háború elején megsemmisült, Kijev nagy hatótávolságú rakétákkal és vezető nélküli tengerészeti eszközökkel próbálja rongálni az orosz Fekete-tengeri Flotta képességeit.

Az infografikát elkészítő szerző összesen 99 darab, különböző mérettel és feladatkörrel rendelkező hajót sorol a fekete-tengeri orosz flotta kötelékébe. Ezek között megtalálhatóak partraszálló hajók, rakétás korvettek, aknakereső- és járőrhajók is.

Current state of the Russian Black Sea fleet. Marked ships that have been completely destroyed, sunk, or critically damaged. Ships that previously suffered less serious damage and now continue to serve as part of Russian Navy are not marked in the table. By @Torger78