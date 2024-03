Felvétel: kínai hajók indítottak támadást, megsérült egy járőrhajó

A kínai őrhajók meg akarták akadályozni, hogy a Fülöp-szigeteki parti őrség hajója és civil hajók ellátmányt szállítsanak a Palawan tartománytól mintegy 200 kilométerre nyugatra fekvő, és a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó Second Thomas-zátonyhoz, amit Ayungin-zátonyként is emlegetnek.

Az ellátmányt az 1999-ben zátonyra futott BRP Sierra Madre Fülöp-szigeteki hajón állomásozó katonáknak szállították. A zátonyt a Fülöp-szigetek saját területének tekinti.

Fülöp-szigeteki parti őrség hajói a kínai parti őrség és a kínai tengeri milícia blokádjával kerültek szembe a művelet során

- írta Jay Tarriela parancsnok, a Fülöp-szigeteki parti őrség területi szóvivője az X-en, hozzátéve, hogy a kínai hajók "illegális akciója" vezetett a BRP Sindangan elnevezésű a Fülöp-szigeteki hajó kisebb szerkezeti sérüléséhez.

This morning, vessels, BRP CABRA and BRP SINDANGAN, were deployed by the Commandant, CG Admiral Ronnie Gil Gavan, to support the Rotation and Reprovisioning Operation of the Armed Forces of the Philippines. Throughout the operation, the PCG vessels faced dangerous @coastguardph