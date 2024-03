Trump bőszen ünnepel, de a győzelme nem érdekli a demokratákat

Donald Trump volt amerikai elnök megköszönte és megdicsérte a Legfelsőbb Bíróság munkáját, miután a bírói testület úgy határozott, hogy alkotmányellenesen született az a bírói döntés Coloradóban, amely szerint el kellett volna távolítani a volt elnököt az állami szavazólapokról a 2021. január 6-i capitoliumi ostromban játszott szerepe miatt. A demokraták egyik kampánystratégája közben azt nyilatkozta, hogy a Biden-kampányt "nem igazán érdekli" az ítélet.

Donald Trump a közösségi oldalán kezdetben "Amerika számára nagy győzelem"-nek nevezte a Legfelsőbb Bíróság azon tegnapi döntését, amely értelmében szerepelnie kell az elnökválasztási szavazólapokon, mivel a coloradói bíróság korábbi, kizárásról szóló ítélete alkotmányellenes volt. A volt elnök ezután hosszabban is megszólalt, és kiemelte, hogy szerinte az ellenfele akarta eltávolítani a versenyből - számol be a The Hill.

"Nagyon tisztelem a Legfelsőbb Bíróságot, és szeretném megköszönni nekik, hogy ilyen gyorsan, szorgalmasan és ragyogóan dolgoztak, és ismétlem, ez egy egyesítő tényező"

- hangsúlyozta a nemzeti egységet a 2017 és 2021 közötti hivatali ideje után ismét az elnökségért versenyben lévő republikánus politikus.

Ezután azonban az exelnök azonnal áttért egy másik ügyére, amely a Legfelsőbb Bíróság elé került: a legfőbb bírói testület mérlegelni fogja azt a fellebbezését, amelyet Trump azért nyújtott be, mert szerinte korábban alaptalanul állapította meg egy másik bíróság, hogy nincs mentelmi joga az ellene indított büntetőeljárásokkal szemben (ezekről itt írtunk részletesen). Trump azt állítja, hogy a mindenkori elnök mentelmi jogának kiterjedéséről szóló ügye különösen fontos, hiszen véleménye szerint az immunitás elengedhetetlen az elnök feladatköréhez.

"Hagyni kell [az elnököknek], hogy végezzék a munkájukat. Ha nem engedik, hogy végezzék a munkájukat, az nem az, amit az alapítók akartak, de ami talán még ennél is fontosabb, az szörnyű lesz az ország számára. [...] Döntéseket kell hozniuk, és azokat minden olyan rettegéstől mentesen kell meghozniuk, amely a hivatalukból való távozásuk után rájuk nehezedhet."

- tette hozzá Donald Trump.

Az ítéletre reagálva egy demokrata kongresszusi képviselő közben bejelentette: előkészítenek egy olyan jogszabályjavaslatot, amely eltávolítaná Donald Trump volt elnököt a novemberi elnökválasztás szavazócéduláiról a 2021. január 6-i lázadásban vállalt szerepe miatt.

A Legfelsőbb Bíróság ítélete értelmében ugyanis alkotmányjogilag az államok nem, kizárólag a szövetségi Kongresszus zárhat ki jelölteket szövetségi hivatalviselésből.

Viszont az MSNBC-nek közben Joe Biden demokrata elnök kampányfőnök-helyettese, Quentin Fulks azt mondta, hogy "nem igazán érdekli" őket az, hogy Trumpot alkotmányellenesen távolították el a szavazólapokról.

"A kampány elindításának első napja óta az a célunk, hogy Donald Trumpot a szavazóurnáknál győzzük le. És minden, amit azóta tettünk, hogy az elnök áprilisban bejelentette, hogy indul az újraválasztásért, az az ehhez szükséges infrastruktúra és apparátus kiépítése"

- hangsúlyozta Biden újraválasztási kampányának helyettes vezetője.

