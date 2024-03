Támadást indított Zseleznogorszk ellen az ukrán haderő: hatalmas lángok csaptak fel

Egyelőre meg nem erősített hírek szerint egy ukrán drón csapódott be a létesítmény területén és lángra lobbantott egy üzemanyag-tartályt. Kurszk Ukrajnával közvetlenül határos, rendszeresen támadja a térséget az ukrán haderő.

A TASzSz szerint az üzemet nem érte semmilyen kár, csak egy raktár robbant fel. Személyi sérülés nem történt. Az orosz lap szerint két drón vette célba a területet.

GeoConfirmed UKR.Fuel depot on fire in Zheleznogorsk, allegedly after Ukrainian drone attack. 8CV6+P5H Zheleznogorsk, Kursk Oblast, Russia52.344301, 35.410473GeoLocated by and Geolocation: @99Dominik_