Történelmi veszteséget szenvedett Ukrajna: úgy néz ki, kilőtték az első HIMARS-rendszert az oroszok

Oroszország már számos jelentést tett közzé kilőtt, amerikai gyártmányú M142 HIMARS rakétarendszerekről, de bizonyítékot erről eddig soha nem láttunk. Régóta pörgő mém, hogy az orosz védelmi minisztérium lényegesen több HIMARS-rendszer megsemmisítéséről számol be jelentéseiben, mint amennyit Kijev eddig összesen kapott az amerikaiaktól.

Most úgy fest, fordult Ukrajna szerencséje: megjelent az első videó, melyen kifejezetten nagy valószínűséggel egy M142 HIMARS rendszer kilövése látható. A felvétel helyszínét és a rendszer megsemmisülését független, geolokációval foglalkozó források is megerősítették.

A HIMARS-szel állítólag egy orosz Iszkander-M rakétarendszer rendszer végzett: az ukrán tüzérek egy páncélozott harcjármű kíséretében egy erdő mellé parkoltak le az amerikai rakéta-sorozatvetővel, de egy orosz drón kiszúrta őket. Az értékes célpontra megérte ellőni egy igencsak drága rövid hatótávolságú ballisztikus / hiperszonikus Iszkander rakétát.

GeoConfirmed UKR.Destruction of Ukrainian M142 HIMARS by Russian strike. C7G9+W86 Nykanorivka, Donetsk Oblast, Ukraine48.427277, 37.268264GeoLocated by and Geolocation: Vehicle ID: @DrazaM33