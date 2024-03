Váratlanul megjelent egy orosz hadihajó Amerika szövetségesének kikötőjében

Dohába érkezett az orosz csendes-óceáni Flotta egyik ékköve, a Marshal Shaposhnikov hadihajó. A képeket maga a helyi orosz nagykövetség tette közzé, mivel állításuk szerint a jármű a katari DIMDEX-2024 védelmi kiállításra érkezett. Nem Moszkva az egyetlen ország, amelyik látványos prezentációt kíván adni az expón, képviselteti magát Olaszország, az Egyesült Királyság, Pakisztán és Omán is.

A feltűnése azért számít meglepőnek, mivel Katar az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségese.

Az apró félszigeten található az amerikai haderő Központi Parancsnoksága (CENTCOM) is, ráadásul nemrégiben hosszabbították meg a szerződést. Ennek ellenére a gazdag olajmonarchia igyekszik semleges pozíciót felvenni az orosz-ukrán háborúban.

Russias Pacific Fleet frigate Marshal Shaposhnikov entered the Qatari port Hamad to take part in the DIMDEX-2024 defence exhibition. The frigate is named after Soviet Marshal Boris Mikhailovich Shaposhnikov. https://t.co/GjGc416kig