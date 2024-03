Elképesztő videó jött az orosz védvonalakról: ezen tényleg nehéz lesz áttörni

Légi felvételt rögzített egy orosz Mi-24-es helikopter legénysége, miközben átrepültek az orosz védvonalak fölött valahol a frontvonalhoz közel, vélhetően valahol Zaporizzsja megyében.

A képsorokon jól látszik, milyen kiterjedt és komplex az orosz védelem: a felvétel közepén többnyire csak a harckocsik előrenyomulását akadályozni hivatott sárkányfogak, illetve az ezeket fedezni hivatott lövészárkok látszanak, de jó esély van rá, hogy az első védvonal előtt aknamező is van.

pic.twitter.com/BbhWkkNK8L