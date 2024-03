Felvétel: így nézett ki az orosz flotta legmodernebb járőrhajójának utolsó csatája

Úgy tűnik, a helyszínen tartózkodó teherhajó matrózai több felvételt is készítettek a "Szergej Kotov" utolsó perceiről, ebből osztottak meg egy újabbat. Ezen jól látható, hogy a járőrhajó elsötétítve próbál menekülni az őt üldöző drónok elől, miközben a hadihajón tartózkodó tengerészek kézifegyverekkel próbálják megsemmisíteni azokat. A becsapódás pillanatai ezen a felvételen nem látszanak.

Remarkable footage from Tuesday morning, showing the Russian patrol ship Sergey Kotov attempting to flee from a flock of Ukrainian MAGURA V5 USVs, while the Russian crew desperately try to engage the Ukrainian craft with small arms fire. pic.twitter.com/ZLV2IuoZiG