Felvételek: lángokban áll az orosz harckocsizók képzésének egyik legfontosabb központja

A Reuters a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva azt írja, lángokban áll a Tatárföld fővárosában, Kazánban található katonai iskola, az orosz harckocsizóképzés egyik központja.

Ebben a felsőoktatási intézményben képzik az orosz tankok parancsnokait, illetve legénységét.

A közösségi médiában terjedő felvételeken látszik, hogy az épület emeletén nagy lángok csaptak föl, és állítólag a tetőszerkezetre is átterjedtek.

Az iskola elődjét még 1919-ben alapították, majd 1941-ben lett a harckocsizók képzésének intézménye. Itt végzett többek között Alekszandr Iljics Jegorov, a Szovjetunió első marsalljainak egyike, illetve Valerij Geraszimov hadseregtábornok, a jelenlegi orosz vezérkari főnök is.

