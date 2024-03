Hatalmas katonai szövetség van kilátásban Kína ellen, de van egy nagy bökkenő

India igyekszik szövetségeseket keresni a Kína elleni rivalizálásához. Az elmúlt évtizedben a hindu nagyhatalom Japán felé közeledett, viszont Újdelhiben úgy látják, hogy további partnerekre lesz szükségük Peking hatalmának visszaszorításához. Ehhez már a potenciális partnert is megtalálták a dél-ázsiai országban.

Az EurasianTimes elemzése beszámolt arról, hogy az újdelhi vezetés keresi az együttműködés lehetőségét a Koreai Köztársasággal. Az elmúlt napokban Subrahmanyam Jaishankar vett részt egy kétnapos látogatáson Szöulban, ahol a tárcavezető „egy szabad, békés és virágzó régióért” tenne a távol-keleti országgal. A két hatalom között tizedik alkalommal megtartott találkozón több vezető tisztségviselő tartott megbeszéléseket a kapcsolatok erősítésének céljából.

A tárgyalásokon szó esett a felek közötti „különleges stratégiai partnerségről” is, amely során a két kormány megállapodott a koordináció növeléséről, különösen a kritikus területeken. Ezek közé tartozik a hadiipar, a fegyverkezés, a kritikus technológiai újdonságok, valamint a stabil ellátási láncok is. Szöul és Újdelhi ezen felül megegyezett a mindkét fél számára stratégiai fontosságú indo-csendes-óceáni térség biztonságának szavatolásában.

A találkozó beleillik a Dél-Korea és India között egyre szorosabbá váló viszony trendjébe. Az erősödő kapcsolatok a gazdasági mutatók is jelzik, növekszik a tőkebefektetés, valamint a kereskedelem is rekordszintre emelkedett.

A legfontosabb szempontot azonban a védelmi megállapodások jelentik, mivel mindkét hatalom egyre inkább kitett Kína erejének növekedésétől.

A szerződést még 2019-ben írták alá a felek, amikor Narendra Modi indiai miniszterelnök Szöulban tett látogatást. A kontaktus lényege az volt, hogy a Koreai Köztársaság hadiipari vállalatai közös vállalatokat hoznak létre Indiával, amelynek a keretében a hindu nagyhatalomban gyártanak néhány fegyvert. Ezek első eredményei már le is gördültek a futószalagról, ilyen például a K9 Vajra, egy 155 mm-es tüzérségi löveg kifejlesztése, amely a K9 Thunder indiai változata. A közös fejlesztéseknek itt még nem lesz vége várhatóan, mivel Újdelhi szorgalmazza, hogy fokozzák az együttműködést a helikopterek, tengeralattjárók, akkumulátorok, valamint harcjárművek gyártása terén. Ettől pedig a koreai vezetés sem zárkózik el.

K9-Vajra self-propelled howitzer in action in a forward area in Eastern Ladakh #WATCH — ANI (@ANI) October 2, 2021

Az elemzés szerint azonban van néhány korlát, amely az együttműködés valódi megerősödése ellen szól.

Dél-Korea továbbra is rendkívül óvatosan áll hozzá a Kína számára érzékenynek tekinthető témákhoz, India pedig éppen a Kína elleni rivalizáláshoz keres partnert. A szöuli politikai az elmúlt években valamelyest távolodott Pekingtől, de ennek ellenére még mindig kerülik a konfrontáció lehetőségét. Ennek belpolitikai okai is vannak, mivel a társadalom túlságosan tart attól, hogy fegyveres konfliktus alakuljon ki a térségben. A Koreai Köztársaság ettől függetlenül tud olyan együttműködéseket kötni Kína riválisaival, amelyek nem keltenek gyanút, ilyenek a kettős felhasználású eszközök. Ezeket egyszerre lehet civil és katonai célokra is használni.

India geostratégiai szempontjai ezzel szemben világosak: Újdelhi egyértelműen Kína hatalmának visszaszorítását célozza. A Koreai Közársaság és a hindu nagyhatalom közötti együttműködést ez a megközelítés alapvetően határozza meg, és főleg Szöul döntésétől függenek. A távol-keleti országban tavasszal tartanak választásokat, amely jelentősen meghatározhatja a két hatalom kapcsolatát a jövőben.