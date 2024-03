Olyan erőforráson dúl a csendes háború a nagyhatalmak között, amely a jövőben mindent átalakíthat

Régóta ismert tény, hogy India és Kína nem ápol egymással túl jó viszonyt. A rivalizálásnak számos területe van, a tengeri hajózási útvonalak ellenőrzésétől kezdve a hegyvidéki határvitákon át egészen az alapvető természeti erőforrásokhoz való hozzáférésig. Ez utóbbi az, amely egy kevésbé ismert pontja a két nagyhatalom közötti versenyfutásnak, pedig egyre fontosabb szerepet kaphat a jövőben. Peking eddig még nem villantotta meg az összes lehetőségét a tibeti és himalájai vízkészletek elzárásával, de ennek már csak a veszélye is arra kényszeríti Újdelhit, hogy alternatív megoldásokat keressenek. Ebben pedig egyelőre nem állnak túl jól.

Kína behozhatatlan geopolitikai előnye

India és Kína egyaránt a legősibb civilizációkhoz tartoznak, a több ezer éves kultúrák egyik legfontosabb alapja pedig már a kialakulásuktól kezdve a vízellátottság volt. Kínában a Jangce (korábban Kék-folyó néven is ismert volt) és a Huangho (Sárga-folyó) adták a mezőgazdasági termeléshez elengedhetetlen erőforrás legnagyobb mennyiségét, míg az indiai szubkontinens történelmének legfontosabb táplálói az Indus, a Gangesz és a Brahmaputra. Közös ezekben a hatalmas vízhozamú folyókban, hogy mindegyik a Himalájából és Tibetből ered.

Ez a térség a „világ tetejét” jelenti, itt emelkednek ki a Föld legmagasabb csúcsai, valamint hatalmas felraktározott édesvízkészletekkel rendelkezik.

Másik jellemzője viszont, hogy az évezredes szomszédság ellenére csak a 20. században kezdték el kijelölni a magashegységben a két nagyhatalom közötti közös határvonalat. Ez azonban nem ment vita nélkül, máig problémás pont Peking és Újdelhi között. 2020-ban közvetlen összecsapásokig is fajult az ellenségeskedés a felek között, akkor a leggyakrabban elhangzó érv mindkét oldalról a saját biztonsági érdekeik érvényesítése volt. Azóta fejlesztési versenybe kezdtek a felek a határ mentén, valamint hosszas tárgyalások indultak a helyzet rendezésére. A vízkészletek kérdésének rendezéséről viszont azóta is kevés szó esik, pedig a téma egyre kevésbé tűr halasztást.

Azzal, hogy Peking az 1950-es évek években több lépésben bekebelezte Tibetet, komoly stratégiai előnyre tett szert.

A fennsík feletti ellenőrzéssel Kína nemcsak saját vízellátását volt képes megnyugtatóan biztosítani, hanem teljes Dél-Ázsia legfontosabb folyóinak forrásvidéke felett ellenőrzést szerzett. Innen ered ugyanis a térség hét legfontosabb folyója, a már említett folyamokon túl az Iravádi, a Szaluen és a Mekong is. Ezek a folyók látják el édesvízzel – India mellett – Pakisztánt, Mianmart, Laoszt és Kambodzsát is. Egyes becslések szerint évente 718 milliárd köbméternyi víz folyik ki a Tibeti-fennsíkról, Belső-Mongóliából és Hszicsiangból, ennek pedig közel fele Indiát látja el. Peking tisztában van azzal, hogy a vízen keresztül képes befolyásolni a szomszédos országokat, mivel azok elgátolásával vagy visszatartásával gyakorlatilag képes megfojtani a „mélyebben fekvő” gazdaságokat.

India beláthatatlan geopolitikai problémái

Újdelhi számára leküzdhetetlen kihívást jelent ez a tény, mivel az ország nagy mértékben függ édesvíz tekintetében a legnagyobb riválisától, Kínától, ráadásul éppen a legsűrűbben lakott északi részeken. A földrajzi helyzetéből fakadó geopolitikai előnyt Peking az elmúlt években el is kezdte alkalmazni.

A keleti nagyhatalom számára nemcsak kényszerítő eszköz más országokkal szemben a folyókon létesített beruházok sorozata, hanem az ország növekedésével kapcsolatos belső szükséglet is.

A Gangesz és a Brahmaputra vízrendszere Észak-Indiában. A kép forrása: Wikimedia Commons

A kínai vezetés az elmúlt években az egyre ingadozóbbá váló vízellátás kiküszöbölésére megalkotta a Dél-Északi Vízterelési Projektet és a Nyugat-Keleti Energiaátviteli Projektet. Ezek célja hivatalosan az, hogy a Tibettől keletre fekvő sűrűn lakott ipari zónák igényeit kielégítse – így biztosítson vizet és energiát a térségnek. A 2000-es évek után induló beruházások során több folyóra is nagyméretű vízerőműveket kezdtek építeni. Ilyenekből az említett nagy vízhozamú fő ágak mellékfolyóira is kerültek, így a például a Brahmaputra egyik fő mellékágának számító Hsziabuqun a Lalho erőművet építik. A gátak egyik legfontosabb hatása, hogy az alsó szakaszokon kialakult mezőgazdaság számára fontos iszapot is elzárják.

Lehetőségek és visszaélések

Az egyenlőtlen helyzetre egyelőre nem nagyon mutatkozik gyors megoldási lehetőség. A felek között nem köttetett a víz megosztásáról szóló, mind a két oldal által elismert megállapodás, így India gyakorlatilag kiszolgáltatott Kína akaratának. A vita diplomáciai rendezését ez nagyban nehezíti, mivel India nehezen, vagy egyáltalán nem tud olyan ellentételezést felajánlani, amely mindkét számára elfogadható lenne. A két ország között azonban kisebb megállapodások léteznek egy-egy vízfolyással érintőlegesen, ez pedig bizakodásra ad lehetőséget a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban.

A probléma súlyosságát mutatja, hogy a már említett gátrendszereket Kína a saját céljai mellett geopolitikai célokra is fel tudja használni. Ezen felül viszont számos egyéb lehetősége van hatást gyakorolni a szomszédokra. Néhány veszélyes precedensre már korábban is láthatott példát a nagyvilág:

A politikai viták átterjedtek az erőforrások körüli rivalizálásra: a 2020-as összecsapások egyik következménye az lett, hogy Kína elzárta a később az Indusba folyó Galvan völgyét, hogy ezzel elterelje a vizet, hogy az ne tudjon Indiába jutni. A történet mellékszála, hogy ezzel a lépéssel nemcsak Indiát, hanem a szövetségesét, Pakisztánt is büntette a pekingi politika.

A történet mellékszála, hogy ezzel a lépéssel nemcsak Indiát, hanem a szövetségesét, Pakisztánt is büntette a pekingi politika. A The Interpreteren megjelent elemzés szerint Peking más módon is akadályozza a vízellátást a szomszédos országokban. Legnyilvánvalóbb megnyilvánulása, hogy Peking szennyezi a folyókat, ezzel fogyasztásra alkalmatlanná téve azokat. Elhíresült egy 2017-es eset, amikor a Brahmaputra egyik mellékága, a Siang elsötétült és rendkívül iszapossá vált. A hatás kiterjedt Indiára is, az Északkelet-Indiában található Arunácsal Prades egyik legfontosabb rizstermelő vidékeként ismert Siang-völgyben jelentősen romlott a mezőgazdasági hozam, valamint a halászat is krízisbe került. Peking ekkor a 2017-es térségi földrengést okolta a problémák miatt, viszont a helyiek arról számoltak be, hogy már az eseményt megelőzően is sötétebbé vált az érkező víz.

Elhíresült egy 2017-es eset, amikor a Brahmaputra egyik mellékága, a Siang elsötétült és rendkívül iszapossá vált. A hatás kiterjedt Indiára is, az Északkelet-Indiában található Arunácsal Prades egyik legfontosabb rizstermelő vidékeként ismert Siang-völgyben jelentősen romlott a mezőgazdasági hozam, valamint a halászat is krízisbe került. India és Kína 2008-ban megállapodást írt alá két folyó, a Brahmaputra és a Szatledzs folyók vízjárási adatainak megosztásáról. A szerződés lényege, hogy a vízgazdálkodást javítsák mindkét országban, segítettek megelőzni és kezelni az árvizeket. Ez viszont szintén a vízfolyás felső szakaszán fekvő országot juttatja előnyhöz, mivel ők az adatok visszatartásával kényes helyzetet tudnak teremteni az alsóbb szakaszon fekvők számára. 2017-ben már történt erre példa. Újdelhi és Kína között akkor 73 napon keresztül tartó patthelyzet alakult ki Doklam államban, eddig Peking a hidrológiai adatokat is visszatartotta riválisától.

Ez viszont szintén a vízfolyás felső szakaszán fekvő országot juttatja előnyhöz, mivel ők az adatok visszatartásával kényes helyzetet tudnak teremteni az alsóbb szakaszon fekvők számára. 2017-ben már történt erre példa. A folyók felső szakaszának birtoklása nemcsak a víz mennyiségének elvonásával, hanem a szándékos árvíz okozásával is tudja befolyásolni az alsó szakasz mellett élőket. 2004-ben a Parechu folyó kínai szakaszán egy nagyobb tó kezdett kialakulni, ami azzal fenyegetett, hogy a felhalmozódott vízmennyiség egyszer túlcsordul, ezzel pedig pusztító árvizet okoz majd a folyó partjainál. Az esetnél felmerült, hogy esetleg a keleti nagyhatalom szándékosan gátolta el a Parechut, ezzel pedig „folyékony bombát” hozott létre. Az esetnél Peking mindvégig együttműködött Újdelhivel, viszont a későbbiekben újra-újra előjött az újonnan létrejött tó fenyegetése a felek között.

A példák is mutatják, hogy

Indiának fel kell készülnie arra, hogy a jövőben függetlenítse Kínától a vízellátását.

A harmadik tényező

Az okok nem feltétlenül a két hatalom közötti diplomáciai helyzetben keresendőek, hanem az éghajlat változásától és a kínai gazdaság növekedésétől is függenek.

A klíma felmelegedése azt eredményezi, hogy a himalájai gleccserek is fogyásnak indultak.

A megmaradt készletek egyelőre elegendőek ahhoz, hogy a szükségleteket kielégítsék, viszont a jövőben nem biztos, hogy mindig fenn fog állni ez a helyzet. Az egyre instabilabbá váló vízjárás súlyos aszályokat és kezelhetetlen árvizeket okozhat, amelyre egyre nehezebben tud reagálni az indiai vezetés. Az egyenletes vízjárás biztosításához lépcsőzetes tárolórendszert kell kialakítani, amely a folyók felsőbb szakaszánál könnyebb feladat. Indiába már gyakorlatilag alföldi régióba érkeznek a vizek északról – főleg a keleti Brahmaputra esetében –, ezért a vízvisszatartás nem jelenthet itt valódi opciót az országban. Nem marad más, mint a helyi vizekre és a hazai csapadékra támaszkodni a jövőben, ezek összmennyisége viszont jóval kisebb, mint a himalájai erőforrások. Ennek következtében, ha a víz mennyiségét növelni nem nagyon lehet, akkor inkább a víztakarékossági programokkal tudnak eredményeket elérni.

Az is Újdelhi segítségére lehet, hogy Indián kívül még egy sor ország függ Kína vízpolitikai döntéseitől, ezért

a hindu nagyhatalom egy dél-ázsiai „vízkoalíció” vezetője lehet, amely együttesen igyekezhet elérni Pekingnél a kölcsönös hozzáférés lehetőségét a himalájai édesvizekhez.

Közösen jóval nagyobb nyomást tudnának gyakorolni a keleti nagyhatalomra, akár gazdasági szankciókkal is meg tudnák fenyegetni az országot. Ennek hiányában azonban az erőforrások pótlásáról kell inkább gondolkodniuk a térség vezetéseinek.

Fontos belátni azonban, hogy a Himalájából érkező hatalmas mennyiségű vizet szinte lehetetlen egy az egyben pótolni. A Gangesz és a Brahmaputra is a világ egyik legnagyobb vízhozamú folyója, amelyet döntő többségében az északi vizek fedeznek. A szubkontinens ráadásul rendkívül eltérő éghajlati zónákkal rendelkezik, ameddig nyugaton a Thar-sivatagban szinte egyáltalán nem esik az eső, addig keleten található a világ egyik legcsapadékosabb területe. Adná magát, ha ezeket valamilyen csatornarendszerrel összekötnék, viszont a hatalmas távolságok miatt erre szinte egyáltalán nincs lehetőség. Közben az is nyomasztó, hogy a fellendülőben lévő indiai gazdaság idővel egyre szomjasabb lesz, ezért ezeket az igényeket is fedezni kell valamiből. Kínával ellentétben itt a népességszám növekedése sem fordult át, ráadásul éppen a Gangesz völgyébe koncentrálódik a népszaporulat többsége. Ezek olyan veszélyek, amelyeket nem tud megkerülni egyetlen vezetés sem Újdelhiben. A vízellátás biztosítása pedig egész India jövőjét meghatározhatja.

Címlapkép forrása: In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images